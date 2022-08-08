شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يتجاوز أزمته الصحية ويروج لفيلمه الجديد "دعوة عامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" لفيلمه الجديدة "دعوة عامة" والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، عبر حسابه على إنستجرام، ويعد هذا الظهور الأول له بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية قلب مفتوح.

وكتب محمد عبد الرحمن، قائلاً: "انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمى لفيلم الدعوة عامة قريبًا جدًا"، وقد أجرى محمد عبد الرحمن، الأيام الماضية عملية جراحية في القلب، وتحسنت حالته تدريجيًا.





وفيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.