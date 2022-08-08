شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بعام الثقافة المصرية التونسية بدورته الـ 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة اختيار تونس ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين وهي دورة النجم محمود حميدة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر القادم احتفالاً بعام الثقافة المصرية التونسية.

تتضمن الاحتفالية تنظيم بانوراما للسينما التونسية الكوميدية وتكريم عدد من صناعها، كما تتضمن أيضًا تنظيم معرض صور للأفلام المصرية التي صورت في تونس للناقد خميس خياطي.

بينما تشارك السينما التونسية في مسابقات المهرجان المختلفة بعرض مجموعة من أحدث أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي.

فيما يعقد المهرجان ندوة بحضور ضيوف المهرجان من تونس حول العلاقات الثقافية وخاصة السينمائية بين البلدين الشقيقين بمشاركة عدد من السينمائيين والفنانين.

المهرجان يقام تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ويقام حفلا الافتتاح والختام بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.