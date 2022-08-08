شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تتعاقد على فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في فيلم "اتنين للإيجار" الذى يقوم ببطولته بيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتقوم ميرهان حسين ببطولة إحدى حكايات العمل الذى يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت، وتبدأ ميرهان تصوير مشاهدها يوم السبت المقبل.

وتستعد ميرهان حسين لبدء تصوير دورها في مسلسل "الونش" مع محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل الشركة المنتجة على ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وذلك بعد التعاقد مع محمود عبد المغنى ومنة فضالى وايهاب فهمى حتى الآن.

ويسجل "الونش" التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم "الخلبوض" عام 2015 والذى شارك في بطولته إيمان العاصى، إيناس كامل، سامية الطرابلسى، رانيا ملاح وإسماعيل فاروق، ومسلسل "علامة استفهام" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكى وجيهان خليل ومحمود البزاوى وإخراج سميح النقاض.

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.