شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشوق جمهورها بأحدث أغانيها "عارفة قيمتى" بفيديو على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة أنغام جمهورها بأحدث أعمالها الغنائية، وهي أغنية "عارفة قيمتى"، حيث نشرت مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهي تكتب على منديل ورقي "عارفة قيمتي" دون الكشف عن تفاصيل الأغنية أو موعد طرحها، وكذلك فريق العمل واكتف بالترويج لها بهذا الفيديو.

أحيت أنغام حفلاً غنائيًا فى يونيو الماضى، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر. وخلال الحفل وجهت انغام الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة أشكال الإبداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت من خلال أغانيها المميزة التي ميزت مسيرتها الفنية، وذلك وسط حالة وصفها الجمهور بأنها حالة خاصة جدا دوماً ما تتمتع بها أنغام خلال حفلاتها الغنائية، وذلك بعدما أشعلت المسرح بمجموعة من أعمالها المميزة والحديثة.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "لوحة باهتة" التى طرحتها فى شهر مايو الماضى على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".