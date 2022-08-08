شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهنئ رامى عياش على أغنيته الجديدة: بتحلى كل شيء بتغنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نوال الزغبى، النجم رامى عياش على أغنيته الجديدة "حلوين حلوين"، وغردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شو حلوة حلوين حلوين مع بعض حلوين ولك إنتَ الحلو وبتحلى كل شيء بتغنيه ألف مبروك مبروك الميجا هيت يا حبيبي"، ورد رامى على تهنئتها قائلاً: نوال المحبة الغالية شكرًا حبيبة القلب".



نوال الزغبى و رامى عياش

طرح رامى عياش أغنية "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة و الأغنية من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش ، وألحان رامى عياش، وإخراج زياد خورى

أما نوال الزغبى فكان آخر أعمالها الغنائية، أغنية "حفلة" التى طرحتها على موقع يوتيوب مؤخراً، وهى من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري، وصورت نوال الأغنية في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".