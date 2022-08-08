بعد 16 سنة.. يسرا تنشر صورتها من العرض الخاص لـ فيلم "عمارة يعقوبيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا صورة لها من العرض الخاص لفيلم "عمارة يعقوبيان"بدار الأوبراالمصرية، بعد 16 عامًا من عرضه، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "من العرض الخاص لفيلم عمارة يعقوبيان في دار الأوبرا المصرية 2006".

فيلم "عمارة يعقوبيان" بطولة عادل إمام، نور الشريف، خالد الصاوي، هند صبري، سمية الخشاب، إسعاد يونس، خالد صالح، أحمد بدير، أحمد راتب، تأليف علاء الأسواني، إخراج مروان حامد.

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة يسرا مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2022.

وشاركها البطولة كل من: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".