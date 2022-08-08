تعرضت للتنمر بسبب إعاقة ابنتها وأثارت الجدل بهذه الصور.. معلومات عن يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة يسرا اللوزي بعيد ميلادها الـ 37، الذي يوافق اليوم 8 أغسطس، إذ أنها مواليد 1985.

شاركت يسرا اللوزي في حوالي ما يٌقرب من 50 عملا بين السينما والتلفزيون.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات يسرا اللوزي

اتهمت بالعنصرية

في عام 2017، اتهمت الفنانة يسرا اللوزي بالعنصرية، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة وهي ترتدي فستان زفاف في عرض أزياء للمصمم المصري هاني البحيري، اتهمها البعض بـ"العنصرية"، حيث ظهرت بالفستان الأغلى في العالم، وخلفها رجلان من أصحاب البشرة السمراء، يحملون "ذيل الفستان".

وقد نشرت الفنانة الشابة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذارا قالت فيه: "أعتذر أنا يسرا اللوزي، عما أُخذ علي أثناء عرض الأزياء على أنه تصرف عنصري، ولذلك وجب علي الاعتذار، حيث أنني شاركت في هذا العرض كضيفة شرف، وما حدث لم يكن هو المخطط الأصلي".

وتابعت يسرا اللوزي قائلة: "تم هذا التغيير المفاجئ من قبل منظمي العرض مجرد ثواني قبل صعودي المسرح، وكان من الواجب علي أن أرفضه، وللأسف لعب التوتر والارتباك دورهما بسبب ثقل الفستان وعدم تمكني من أخذ خطوة أثناء ارتدائه دون مساعدة، وبالتالي لم أتمكن من استيعاب هول الموقف، ولذلك وجب علي توضيح موقفي، ضد العنصرية والتمييز بكافة أنواعهما، فأرجو قبول اعتذاري".

إعاقة ابنتها

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن أسرار نجاحها في حياتها مع زوجها قبل وبعد أن يرزقها الله بطفلة لا تسمع، مؤكدة أن الرجل الذكي هو الذي لديه الرغبة في أن تكون شريكة حياته قوية وناجحة.

وأضافت "اللوزي"، خلال لقائها ببرنامج "صالون أنوشكا"، تقديم الفنانة أنوشكا، قائلة: "بعد ولادتى لطفلتى بشهر اكتشفت أنها مابتسمعش وكانت بالنسبة لي صدمة قوية، ولكني قررت أقرأ عن المشكلة دي وحلها، وقعدت أيام مش بنام بسبب كدا، لكن عمرى ما كنت مكسوفة، أنا فخورة بإعاقة بنتي".

ولادة ابنتها الثانية

في مايو 2020، وضعت الفنانة يسرا اللوزي مولودتها الثانية "نادية".

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت يسرا صورة لـ"رجل" طفلتها، وعلقت عليها قائلة: "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات".

وأضافت: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الـ"كورونا"، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وتُعد "نادية"، هي ثاني مولودة لـ"يسرا"، بعد مولودتها الأولى "دليلة".

انتقاد صورها

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صوريتن لها واحدة بمكياج والأخري دون مكياج.

وكتبت اللوزي، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوي كده! ولما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى!".

وأضافت: "الحقيقة إن في رأيي المتواضع كل مناسبة وليها ظروفها ومتطلباتها.. لو في برنامج أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف وساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو في التمرين أو نازلة اشتري حاجة فأكيد هيكون من غير مكياج! عادي يعني، زي كل البشر، أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي".

تشبيهها بغادة عادل ونور اللبنانية

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن تشبيه بعض الجمهور لها بالفنانة غادة عادل والفنانة نور.

وقالت اللوزي، في أثناء لقائها ببرنامج "ET" بالعربي، خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي: "أنا في فنانتين بحس إن ممكن نلعب دور أخوات وهما غادة عادل ونور".

وتابعت اللوزي: "وفي ناس في الشارع بتشوفني من بعيد تفتكرني غادة عادل أو نور".

تثير الجدل

أثارت الفنانة يسرا اللوزي، الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة من جلسة تصوير خضعت لها أثناء فترة حملها بابنتها "نادية"، لصالح مجلة "فوج أرابيا".

"يسرا" التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علقت قائلة: "حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي".

وحازت الصورة على إعجاب عدد من نجوم الفن، أبرزهم إيمان العاصي، كندة علوش، هند صبري، نيللي كريم، سوسن بدر، جيهان خليل، سارة الشامي، هدى المفتي، دينا.

بينما انتقد قطاع كبير من الجمهور الصورة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "مش كل حاجة يعملوها الأجانب تمشي مع مجتمعنا العربي والإسلامي بصراحة غلطة كبيرة عملتيها".

كما علق البعض: "ربنا يهديكي"، و"إيه ده"، و"تتشبهين بالغربيين، ما حبيتها منك"، و"بتقدر تكون الصورة أرقى من هيك"، و"يا عيب الشوم"، وغيرها من التعليقات.

وزن زائد

في ديسمبر2020، ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢، بوزن زائد.

أم الطرشة

ردت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أحد متابعيها الذي وصفها ب"أم الطرشة"

وكانت "اللوزي" قد أعربت عن سعادتها بعد ردود الأفعال على الحلقة التي حلت فيها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" ليرد أحد متابعيها على صور الحلقة: "ماشي يا أم الطرشة".

وردت يسرا اللوزي قائلة: "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم".

وتابعت: " ثانيا أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنئادمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها"

وأضافت: "البنت الصماء دي هي اللي الهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير ويسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

واختتمت حديثها قائلة: "فالبتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى، حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".