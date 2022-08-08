"تعلقت بأستار الكعبة ورفضت حضور الجلسات الدينية للفنانات".. كيف تعاملت هند رستم مع الدين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"هل ينفع أروح الحج..وأرجع أشتغل في السينما ؟"، واحد من أسئلة عديدة شغلت الفنانة هند رستم، وكان له تأثير كبير على رؤيتها للعلاقة بين الفن والدين، وموقفها الصارم من ظاهرة الفنانات المحجبات.

الفنانة هند رستم، التي تحل اليوم ذكرى رحيلها الحادية عشر، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2011، لم تلجأ في البحث عن إجابة لسؤالها إلى أحد الشيوخ، وقامت بتوجيه السؤال إلى الكاتب والمفكر والفيلسوف عباس محمود العقاد، باللقاء الصحفي الذي أجرته معه عام 1963 لمجلة الكواكب.

الكاتب أيمن الحكيم فى كتابه "ذكرياتى ..هند رستم"، والذي ضم الكثير من اعترافات الفنانة الراحلة، كشف عن الرد الذي أجاب به "العقاد" على سؤالها، إذ قال لها: "ينفع طبعا.. مين قال أن فن التمثيل.. حرام.. أنا رأيي الشخصي إن التمثيل مش حرام ...الحرام هو الخلاعة و الابتذال.. سواء في التمثيل أو غيره".

بسنت رضا "ابنة الفنانة هند رستم" في حوارها مع "الحكيم"، تحدثت عن علاقة والدتها بالدين، وقالت: "كانت أمي سيدة متدينة بطريقتها، تحب "ربنا" وتكلمه وتناجيه بطريقتها، كانت على يقين أن الإيمان في القلب، إن ربنا رب قلوب ..مش شكليات ومظاهر".

وتابعت: "لذلك لم أندهش عندما هاجمت ظاهرة الفنانات المحجبات أو التائبات، كانت ترى أن الفن ليس معصية لتتوب عنه، من تريد أن تتحجب هي حرة، لكن لا تخلط بين الدين بالفن .. ولا تتاجر به".

ابنة الفنانة هند رستم، أضافت: "في الفترة التي راجت فيها حكاية الدروس الدينية، ولمع فيها نجم عمرو خالد رفضت والدتي أن تحضر مثل هذه الدروس، وكانت ترى أنها مجرد شو إعلامي ودعائي، وأن العلاقة مع ربنا يجب أن تكون علاقة خاصة وليس أمام الكاميرات".

وأكملت: "لا يعرف الكثيرين أن والدتي أدت فريضة الحج بعد أن سبقتها بعمرة، وفي رحلة العمرة اختارت موسما سياحيا غير مزدحم حيث لم تكن تطيق "الزحام "، وعندها "فوبيا" من الأماكن المغلقة ووفق الله لنا الأمور فوق ما توقعت، وسعدت بأن أرى أمي في حالة من الروحانية والصفاء غير مسبوقة، ورأيتها وهي تتعلق بأستار الكعبة وتدعو الله في خشوع"

الفنانة الراحلة هند رستم ، اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، ورحلت عن عالمنا في 8 أغسطس 2011، إثر معاناتها من أزمة قلبية.

وبدأت هند، مشوارها الفني بالظهور كومبارس، ضمن صديقات الفنانة ليلى مراد في فيلم "غزل البنات، قبل أن تصبح من أبرز أيقونات السينما المصرية، وتقوم ببطولة ما يزيد عن 70 فيلما مع نخبة من أبرز المخرجين، وفي مقدمتهم حسن الإمام، ويوسف شاهين.