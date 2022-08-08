"قلبي بيموت كل يوم".. شهد رمزي توجه رسالة مؤثرة لشقيقها صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المنتجة شهد رمزي رسالة مؤثرة لشقيقها صلاح رمزي، بعد دخوله أحد المستشفيات لتعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية

ونشرت شهد صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شهد على الصور: "أنا بنت على 3 أولاد، وأصغرهم، وطول عمري مش بيبان عليا والناس بيفتكروني أكبر من حسن، مع إني أصغر وبـ 3 سنين، يعني أنا لسه في العشرينات، وناس كتير فاكريني أكبر، علشان طول عمري بتعامل إني كبيرة ومسئولة".

وأضافت: "لما بابي ومامي سابوني كنت 20 سنة، واتعاملت إني كبيرة أكتر ولازم أكون أقوى، إلا مع صلاح، الوحيد اللي كان بيحسسني إني بيبي، دلوعته، وأن معاه كل اللي نفسي فيه هو مجبور ينفذه وبحب شديد وصدق شديد".

وتابعت: "أنت عندي مش بس أخويا اللي في النص، لا أنت الوحيد اللي كنت بتحسسني إني دلوعتك زي بابي، هموت يا حبيبي عليك، مع إنك مش أكبرنا بس حنانك وقلبك كانوا الأمان لقلبي، والله قلبي بيموت كل يوم، بحبك يا صلاحوتي يا حتة مني، وعايزة أحضنك".

وقالت: "وأحكي لمين الحزن اللي في قلبي وأنت اللي كنت بحكيلك، وقلبك هو قلبي، يا رب يا صلاح تقوم بالسلامة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

شهد رمزي هي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وشقيقة الفنان شريف رمزي.

وكان الفنان شريف رمزي، قال إن شقيقه "صلاح" تم نقله إلى المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب: "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".