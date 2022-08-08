إسعاد يونس تُقبل رأس دلال عبد العزيز (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة إسعاد يونس الذكرى الأولى لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافقت أمس 7 أغسطس.

ونشرت إسعاد صورة وهي تُقبل رأس الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إسعاد على الصورة قائلة: "سلاما لروحك يا حبيبة يا غالية، لن ننساكي مدى الدهر، الفاتحة".

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وللفنانة الراحلة أعمالا هامة في مسيرتها الفنية أبرزها: "ليالي الحلمية"، "الناس في كفر عسكر"، "النوم في العسل"، "بئر الخيانة"، "أسرار البنات" وغيرها.