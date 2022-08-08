فن ومشاهير

إسعاد يونس تُقبل رأس دلال عبد العزيز (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة إسعاد يونس الذكرى الأولى لرحيل الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافقت أمس 7 أغسطس.

ونشرت إسعاد صورة وهي تُقبل رأس الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إسعاد على الصورة قائلة: "سلاما لروحك يا حبيبة يا غالية، لن ننساكي مدى الدهر، الفاتحة".

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وللفنانة الراحلة أعمالا هامة في مسيرتها الفنية أبرزها: "ليالي الحلمية"، "الناس في كفر عسكر"، "النوم في العسل"، "بئر الخيانة"، "أسرار البنات" وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا