اليوم.. حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يختتم اليوم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الـ 15، الذي تقام تحت عنوان المخرج المسرحي المصري.

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 15 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك من خلال العرض الغنائي الاستعراضي يعيش المسرح رؤية وإخراج عصام السيد.

وشارك في المهرجان القومي للمسرح أكثر من 34 عرضًا مسرحيًا من مختلف الجهات الإنتاجية، جاءت لجنة التحكيم كالأتي: الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا، وعضوية كل من الفنان القدير كمال أبو رية، الناقد الكبير عبد الرازق حسين، المخرج حسن الوزير، الدكتور محمد سعد، الفنانة رجوي حامد، الموسيقار محمد سعد باشا، المخرج هاني عبد المعتمد مقررًا، وعبد السلام السيد أمين سر اللجنة.