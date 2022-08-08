حورية فرغلي تكشف سر خلافها مع درة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن حقيقة خلافها مع الفنانة درة، خلال مشاركتها في فيلم "مصور قتيل".

وقالت حورية، خلال لقائها في برنامج "الترابيزة" على قناة الشمس: "لم أعرفها جيداً، نحن موجودين داخل كومبوند واحد، ورغم ذلك كانت لا تسلم علي، وحدث ذلك في فيلم مثلناه سوياً".

وأضافت حورية: "لست حزينة منها، لكن كنا نقدم فيلم مصور قتيل مع الفنان إياد نصار، والفنان أحمد فهمي، وفوجئت أنها طلبت ألا يوضع اسمي على الأفيش ولا في إعلان الفيلم، فتشاجرت مع الجهة الإنتاجية".

وتابعت: "عندما ذهبت مع المنتج قال لي، المخرج حدثني أن درة هي التي طلبت هذا الأمر، والمنتج قام بتغيير الأفيش والإعلان بعد ذلك، وقام بوضعي عليهما".

وأكملت: "كانت في ذلك الوقت درة تستحق أن يوضع اسمها قبلي، لكن لماذا كلهم يوضعون على الأفيش وأنا لا، مع أنني كنت أقدم دورا رئيسيا في الفيلم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، وهو من بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.