شكرا لقرائتكم خبر عن نيلى كريم تستطلع رأى الجمهور فى اسم مسلسلها الصعيدى الجديد وشحصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعت النجمة نيللى كريم رأى جمهورها على السوشيال ميديا، حول اسم مسلسلها الجديد الذى تستعد لتقديمه فى شهر رمضان 2022 وتظهر فيه صعيدية للمرة الأولى، حيث نشرت عدد من الصور بالأبيض والأسود ترتدى فيهم الزى الصعيدى على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، ووجهت سؤالا لماتبعها، "تفتكروا مسلسل رمضان 2023 الصعيدي هيكون اسمه ايه؟ وايه اسم الشخصيه؟.



نيللى كريم

وكانت أعلنت النجمة نيلى كريم، بدء تحضيرات موسم رمضان المقبل 2023، بعمل صعيدى لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل.وكتبت نيللى، في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي!.. أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد".

وأضافت: "ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".