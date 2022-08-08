شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنشر صورتها من العرض الخاص لفيلم عمارة يعقوبيان بعد 16 سنة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة يسرا، ذكريات العرض الخاص لفيلم عمارة يعقوبيان، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت يسرا صورة من حفل افتتاح الفيلم وذلك فى عام 2006، وكتبت على الصورة قائلة:"من العرض الخاص لفيلم عمارة يعقوبيان في دار الأوبرا المصرية 2006 "، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين فى جمالها و أناقتها، كما أنها مازالت محتفظة بجمالها عبر السنين.



يسرا

وقدمت النجمة يسرا في رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

وتصور النجمة يسرا، مسلسل "روز وليلى" و يجمعها مع نيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.