كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:52 صباحاً - استضافت الإعلامية ” أميرة بدر ” في برنامجها الترابيزة المذاع عبر قناة الشمس الفنانة ” حورية فرغلي ” في لقاء كشفت الأخيرة من خلاله عن ما أصابها بعد تقديمها لمسلسل ” ساحرة الجنوب ” .
حيث أشارت حورية فرغلي في حديثها إلى أن هذا المسلسل غير حياتها وتسبب في إصابتها ب (لعنة) على حد وصفها نظرا للأحداث والمواقف التي عاشتها ومرت بها من بعده .
فقالت : ” أنا بعد المسلسل ده اتلعنت، احنا أكيد عملنا حاجة أو اتكلمنا في حاجة أو مشينا على طلاسم واحنا مش عارفين وده اللي أذاني ” .
وتابعت حورية فرغلي : ” بقيت 49 كيلو عيانة في السرير، مش قادرة أتحرك، مش عارفة فيا إيه أو عندي إيه .. لقيت عمل في البيت عندي مدفون في الزرع ” .
وأضافت : ” فتحتها كانت ورقة شمع مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها ” .
وأكملت : ” شفت في بيتي خيال غريب وكنا في شهر رمضان وفي حد عايز يأذيني ويدمرني ويوقف حالي ويقعدني في البيت لكن رانيا محمود ياسين وقفت جنبي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي : ” حياتي اتلعنت بعد مسلسل ساحرة الجنوب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.