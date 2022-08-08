حورية فرغلي : ” حياتي اتلعنت بعد مسلسل ساحرة الجنوب “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:52 صباحاً - استضافت الإعلامية ” أميرة بدر ” في برنامجها الترابيزة المذاع عبر قناة الشمس الفنانة ” حورية فرغلي ” في لقاء كشفت الأخيرة من خلاله عن ما أصابها بعد تقديمها لمسلسل ” ساحرة الجنوب ” .

حيث أشارت حورية فرغلي في حديثها إلى أن هذا المسلسل غير حياتها وتسبب في إصابتها ب (لعنة) على حد وصفها نظرا للأحداث والمواقف التي عاشتها ومرت بها من بعده .

فقالت : ” أنا بعد المسلسل ده اتلعنت، احنا أكيد عملنا حاجة أو اتكلمنا في حاجة أو مشينا على طلاسم واحنا مش عارفين وده اللي أذاني ” .

وتابعت حورية فرغلي : ” بقيت 49 كيلو عيانة في السرير، مش قادرة أتحرك، مش عارفة فيا إيه أو عندي إيه .. لقيت عمل في البيت عندي مدفون في الزرع ” .

وأضافت : ” فتحتها كانت ورقة شمع مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها ” .

وأكملت : ” شفت في بيتي خيال غريب وكنا في شهر رمضان وفي حد عايز يأذيني ويدمرني ويوقف حالي ويقعدني في البيت لكن رانيا محمود ياسين وقفت جنبي ” .