كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:52 صباحاً - أعربت الفنانة ” نادية الجندي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن سعادتها بتصدرها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي . وذلك على خلفية جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا ونشرت صورها عبر حساباتها حيث ظهرت بإطلالة شبابية على البحر واعتمدت بها على ارتداء توب قصير وبنطلون واسع . فكتبت نادية الجندي عبر حسابها على إنستجرام في احتفالها بتصدر إسمها للتريند : ” الحمد لله .. تريند جوجل وتويتر والسعودية .. أنا سعيدة جداً بردود الأفعال الجميلة اللي وصلتني ” . وتابعت : ” بحبكم وبشكركم علي تشجعيكم الدائم ليا .. بشكر جمهوري الحبيب علي تعليقاته الإيجابية .. ربنا يخليكم ليا وبشكر كل المواقع والسادة الصحفيين وانتظروا الجديد إن شاء الله ” .

كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” نادية الجندي ” بعد تصدرها التريند بسبب أحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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