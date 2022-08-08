شهد رمزي : ” قلبي بيموت كل يوم “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 11:52 صباحاً - وجهت المنتجة ” شهد رمزي ” رسالة مؤثرة إلى شقيقها ” صلاح رمزي ” الذي يرقد حاليا بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات في حالة حرجة ووضعه صحي غير مستقر خاصة بعد دخوله في غيبوبة في الساعات الماضية .

وكشفت شهد رمزي شقيقة الفنان ” شريف رمزي ” في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تفاصيل العلاقة القوية التي تربطها بشقيقها صلاح رمزي وتعلقها به .

فكتبت قائلة : ” أنا بنت على 3 أولاد وأصغرهم، وطول عمري مش بيبان عليا والناس بيفتكروني أكبر من حسن مع إني أصغر وبـ3 سنين .. يعني أنا لسه في العشرينات وناس كتير فاكريني أكبر علشان طول عمري بتعامل إني كبيرة ومسئولة ” .

وتابعت : ” لما بابي ومامي سابوني كنت 20 سنة، واتعاملت إني كبيرة أكتر ولازم أكون أقوى إلا مع صلاح، الوحيد اللي كان بيحسسني إني بيبي، دلوعته، وإن معاه كل اللي نفسي فيه هو مجبور ينفذه وبحب شديد وصدق شديد ” .

وأضافت شهد رمزي متحدثة عن شقيقها : ” إنت عندي مش بس أخويا اللي في النص، لأ إنت الوحيد اللي كنت بتحسسني إني دلوعتك زي بابي، هموت يا حبيبي عليك .. مع إنك مش أكبرنا بس حنانك وقلبك كانوا الأمان لقلبي، والله قلبي بيموت كل يوم ” .

واختتمت : ” بحبك يا صالوحتي يا حتة مني، وعايزة أحضنك .. وأحكي لمين الحزن اللي في قلبي وأنت اللي كنت بحكيلك، وقلبك هو قلبي .. يا رب يا صلاح تقوم بالسلامة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه ” .