شكرا لقرائتكم خبر عن منذ مايو.. Top Gun: Maverick لـ توم كروز يحقق مليارا و328 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إيرادات وصلت إلى مليار و328 مليونًا و980 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، والعمل من إنتاج شركةParamount Pictures، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 657 مليونًا و380 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و671 مليونًا و600 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة فى جزئه السابع عانى كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة، لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021