شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية ميريهان حسين فى مسلسل "الونش" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مؤخرًا الفنانة ميريهان حسين إلى فريق عمل مسلسل "الونش" بطولة الفنان محمد رجب على أن تجسد ميريهان في المسلسل شخصية بائعة في بوتيك ملابس تقع في العديد من الأزمات، كما ترتبط بالونش اسم الشخصية الذى يلعبها "محمد رجب" وتتوالى أحداث المسلسل التى تحاول فيه حل مشاكلها والأزمات التى تتعرض لها.



ميريهان حسين

يذكر أن آخر مشاركة لـ ميريهان حسين في الدراما كانت من خلال مسلسل "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة وقالت ميرهان لـ"الخليج 365" عن دورها: أنا محظوظة جدًا للوقوف أمام نجم كبير وفنان قدير مثل محمود حميدة مرتين، في هذا المسلسل، والمرة كانت فى مسلسل "الأب الروحى"، والذى كنت أجسد فيه دور ابنته.

وأضافت ميريهان حسين قائلة: "من حسن حظى أيضًا أن يكتب لى فى مشوارى الفنى المتواضع أننى تعاونت مع النجمة الكبيرة سميحة أيوب أيضًا، وأفتخر بهذا التعاون، مضيفة أن نجاحها فى مسلسل "نقل عام"، يأتى خلفه مخرج عظيم أعطاها دفعة جعلها تنجح فى إخراج كل ما بداخلها وهو المخرج عادل أديب.