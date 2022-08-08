ابنة رجاء الجداوي تحيي الذكرى الأولى لوفاة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرت أميرة صورة تجمع والدتها الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبد العزيز، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الله يرحمكم يا حبايبي النهاردة عدت سنة على ديدي ربنا يصبرنا جميعا على فراقهم ويارب تفضل ذكراهم الطيبة بنا العمر كله، (لما الصحاب يبقوا لذاذ )الله يرحمكم".

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

بينما رحلت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله"