حنان ترك تهنئ طلاب الثانوية العامة بالنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة حنان ترك طلاب الثانوية العامة بالنجاح، بعد إعلان النتيجة أول أمس.

وكتبت حنان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيها: "ألف مبروك لأولادنا طلاب الثانوية العامة ربنا يفرحهم وبالتوفيق دايما يارب".

جدير بالذكر أن حنان ترك ارتدت الحجاب وعملت لفترة به في عدة أعمال فنية سينمائية وتليفزيونية، إلا أنها أعلنت اعتزالها التام للتمثيل، وذلك عبر برنامج "أنا والعسل" الذي كان يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على قناة الحياة آنذاك.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان ترك فيلم "النداهة"، 2021، بطولة هاني عادل، لبنى ونس، عمرو القاضي، عايدة فهمي، تأليف وإخراج خالد المهدي.