بـ “المايوه البكيني”.. ريم مصطفى تخطف أنظار جمهورها على انستجرام… جميلة بشكل لا يصدق! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بينهن الفنانة ريم مصطفى التي قامت بمشاركة متابعيها بأحدث الصور الخاصة بها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي ترتدي المايوه البكيني وهو الذي أظهر جمالها المميز.

ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الكيرلي الجميلة لشعرها الأشقر وهو الذي أظهر أنوثتها وإطلالتها الجذابة، واعتمدت على بشرتها النقية ولم تضع أي ماكياج، ووضعت فقط أحمر الشفاة التي أظهرت ملامحها الرقيقة والهادية.

ريم مصطفى تتحدث عن حياتها الشخصية:

من ناحية أخرى، صرّحت الفنانة ريم مصطفى لأول مرة عن حياتها الشخصية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

أعلنت الفنانة ريم مصطفى أنها تزوجت من قبل وهي فى سن 19 عاما واستمر زواجها 10 سنوات وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدين: (عمر وعلى).

ظهرت الفنانة ريم مصطفى مع أبنائها “عمر وعلي” من قبل من خمس سنوات فى عزاء والدها الراحل، حيث ظهر ابنيها بجانبها أثناء تلقى واجب العزاء.

وهذا كان هو الظهور الوحيد لنجلي الفنانة في العام 2017 وتحرص ريم مصطفى، عن اخفائهما عن الإعلام منذ ظهورها .

أحدث أعمال ريم مصطفى:

وشاركت ريم مصطفى في المسلسل الإذاعي الكوميدي “موس صلاح” مع الفنان أحمد فهمي، في موسم رمضان 2022، مع عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، وحامد الشراب وغيرهم.

كما شاركت “ريم” أيضا في مسلسل “suits بالعربي” بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

يُعرض الان مسلسل لـ ريم مصطفى أيضًا علي احدي المنصّات الرقيمة وهو “مسلسل الثمانية” مع آسر ياسين وخالد الصاوى وتأليف تركى أل الشيخ ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، حنان سليمان.

ويذكر أن مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت، وتم الاستعانة بفنايين أجانب على أعلى مستوى في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقي التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.

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