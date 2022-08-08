كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:54 صباحاً - شكا الفنان السعودي من التزاحم على باب منزله من طالبي المساعدة وذلك عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.
وقال المالكي في تغريدته: “اسالكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي..اسال الله يفرج همكم مو معقول الساعه 2 و3 باليل تاقف على باب بيتي وتدق الباب وتلفلف ع البيت ياخوان البيوت لها حرمة اسال الله يفرج همكم اعرف انكم اصحاب حاجة لكن مابيدي شى ..افتح الباب الظهر العصر اخر اليل والاقيك داخل الحوش لا”.
وتابع في تغريدة اخرى “اخواني اسال الله ان يفرج همكم بس حتى عيالي مايقدرون يطلعون بسبب اللي. واقفين عند باب بيتي بكل وقت ارجوكم انا عندي عيال وجيران والله العظيم كلهم يشكون من الازعاج. ارجوكم”
كانت هذه تفاصيل خبر فايز المالكي يشكو من الزحام على باب منزله من طالبي المساعدة: “البيوت لها حرمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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