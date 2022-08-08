القبض على فنانة عربية شهيرة بتهمة تعاطي “مؤثرات عقلية”!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على ممثلة مشهورة بأحد المطارات في قضية تعود تفاصيلها إلى ما قبل عام.

وبمجرد أن وصلت الممثلة إلى أحد المطارات قادمة من إحدى الدول وأثناء ختم جوازها للدخول تبين أنه صادر عليها أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وبحسب الصحيفة فإن الممثلة ضُبطت في حالة سكر وسجلت قضية قبل سنة وأخذت مجراها كجنحة، مشيرة إلى أنه من خلال فحص عينات الدم والبول تبين أنها متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للسكر.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الممثلة أو أي تفاصيل أخرى بشأن القضية.

وسبق أن واجه مشاهير تهما تتعلق بالمخدرات والخمور، ومنهم الفنان الكويتي الشاب علي كاكولي الذي ألقي القبض عليه لحيازته المخدرات عام 2021، وقضى عدة أشهر في السجن قبل أن تذكر تقارير إعلامية كويتية أن علي كاكولي أفرج عنه وأخرج من السجن بعفو أميري بعدما تمت تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.

ولم يعلن علي كاكولي وقتها، رسميا، خبر الإفراج عنه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلَّا أنه أعاد نشر التهاني والتبريكات من أصدقائه ومحبيه الذين احتفلوا بعودته وخروجه من السجن من بينهم صديقته المقربة الفنانة فاطمة الصفي التي نشرت صورة له مُرفقة بإيموجي على شكل قلب.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.