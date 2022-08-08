ترف باذخ وأناقة خيالية.. جولة في منزل “هند صبري” اختارت الديكور الأحمر الناري والحديقة الكبيرة!! – صور

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - هند صبري واحدة من النجمات اللاتي تتميزن بذوق مميز في اختياراتها، وانعكس ذلك على ذوقها في اختيار أثاث وديكورات منزلها.

واعتمدت عند تأسيس منزلها على الذوق التونسي الفخم، مع بعض اللمسات التي تناسب الهوية المصرية.

ونسقت النجمة التونسية هند صبري لغرفة المعيشة اللون الأحمر، واهتمت بوضع سجادة من نفس اللون، ووفقا لخبراء الديكور اتضح أن هذا اللون يزيد من الشعور بالمودة والعاطفة.

هند صبري في المنزل مع أصدقائها

منزل هند صبري:

أما ديكور غرفة السفرة في منزل هند صبري تم فرشها بأسلوب ناعم، فوضعت فيها سفرة كبيرة من اللون البني، وكان تصميمها يستوعب حتى 8 أشخاص، وكانت بذلك تناسب استقبال عدد كبير من الضيوف.

أرضيات منزل هند صبري مصممة من الباركية الخشبي، ويتميز هذا النوع من الأرضيات بعزل درجات الحرارة المرتفعة عن الأرض.

سفرة هند صبري

وصممت الفنانة هند صبري حديقة كبيرة لمنزلها، وذلك حتى تستمتع بأجواء خاصة مع بناتها (ليلى وعليا)، وشاركت هند متابعيها في بعض الأوقات بصور لبناتها أمام حمام السباحة الموجود في الحديقة، بالإضافة لأنها ظهرت في نفس المكان وهي تقوم بممارسة هواية القراءة.

بنات هند صبري في المنزل

رغم تحفظ هند صبري على إخفاء تفاصيل حياتها الشخصية وبناتها، لكن بعض الصور التي نشرتها كشفت عن منزلها الذي تقيم فيه والذوق الذي استعانت به.

هند صبري في فيلم «كيرة والجن»

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس دورها في “فيلم كيرة والجن”، حيث تقوم بدور دولت فهمي، وهو الفيلم الذي أخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد، ويعرض في موسم عيد الأضحى.

وأشارت هند صبري إلى أنها تحمست بشكل كبير لتقديم شخصية “دولت فهمي” التي وصفتها بالأسطورية، مؤكدة: “هي رمز لمرحلة مهمة في الحركة النسوية بمصر في أوائل نشاطها وخروجها من المنزل”.

وأكدت هند صبري أن دولت كانت سيدة قوية وشجاعة، قائلة: “شخصية تغري أي فنانة بسبب كثرة التفاصيل الخاصة بها، خاصة أنها رمز لقوة المرأة المصرية”، وأكدت أن تاريخ مصر يمتليء بالكثير من الشخصيات التي يمكن تسليط الضوء عليها مثل “دولت فهمي”.

وعن استعدادها للدور، قالت: “أطلقت العنان لخيالي ليكون شريكا في جزء من ملامح الشخصية وطريقتها”، موضحة أنها اعتمدت على قراءة كتاب أرسله لها المخرج مروان حامد لقاسم أمين عن هذه الفترة.

وأضافت: “شخصية دولت فهمي لا يوجد حولها الكثير من المعلومات بجانب وجود نقص في جوانب عديدة مثل حياتها وظروفها وطريقة حديثها وملابسها”.

ونوهت هند صبري بأنها قدمت الشخصية من خلال جمع تفاصيل موثقة بالإضافة إلى بعض الخيال للوصول إلى شكل ومضمون وطريقة تصرفاتها وتعاملها مع الأمور.

يُذكر أن “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ويتناول العمل قصص حقيقية لأبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني وقت ثورة 1919، ويجسد أحمد عز شخصية المناضل عبدالقادر الجن، وتظهر هند صبري بشخصية دولت فهمي وتتحدث باللهجة الصعيدية، وهي تعمل في المقاومة ضد الإنجليز.

“كيرة والجن” بطولة: هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، ولارا إسكندر، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم إياد نصار.

نورت

نورت