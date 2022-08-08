شاهد.. اول ظهور لميادة الحناوي بعد أنباء خضوعها لعمليات تجميل على يد نادر صعب!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - علقت الفنانة السورية ميادة الحناوي للمرة الأولى على الصور التي تم تداولها لها مؤخرا وأثارت الجدل مؤخرا حول إجرائها عملية تجميل أزالت بها آثار الشيخوخة.

وكانت صور موسومة باسم جراح التجميل الشهير نادر صعب قد انتشرت مؤخراً ونسبت للفنانة ميادة الحناوي، ولقيت تداولاً وتفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

ونفت ميادة الحناوي خلال لقاء مصور إجراءها أية عمليات تجميل في الفترة الأخيرة، رغم التأكيدات التي أحاطت بتلك الصور، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب على نادر صعب.

وقالت ”الحناوي“: ”لا أعوذ بالله ورحمة ماما“، وعن الصور التي نشرت عنها قالت: ”والله هي ما بقدر هلا أخبرك عليها نهائيا أبدا أبدا لأن كل شئ بوقته منيح“.

وشددت على أن الفنان معرض لأي شيء وأن الأمر لا يعدو عن كونه ”كذبة“ على حد وصفها.

ولفتت إلى أن سر إطلالتها المشرقة يرجع إلى أنها لا تدخن ولا تشرب الكحوليات وتنام في وقت مبكر، وتعيش حياة طبيعية.