قبلة محمد سامي لمي عمر تتصدر الترند على السوشيال ميديا والجمهور: إيه اللي بيحصل ده؟ – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة الشابة مي عمر وهو يقبلها على شاطئ البحر.

وعلّق “سامي” على الصورة بتعليق رومانسي قال فيه: “هي عالمي”، لترد عليه زوجته عبر خاصية التعليقات “انت بالنسبالي كل شيء”،

وتفاعل محبي الثنائي مع تلك الصورة وتمنوا لهما إجازة صيفية سعيدة، فيم اعتبر البعض ملابس الفنانة مي عمر جريئة بعض الشيء؛ وكذلك القبُلة وعلّقوا بقولهم :”ايه اللي بيحصل ده؟”

مي عمر:

يُذكر أن مي عمر أبهرت متابعيها خلال الأيام الماضية بإطلالات مميزة من دور الأزياء العالمية، وكان ذلك خلال إجازتها في لندن، ومؤخرًا ظهرت في عدد من المناسبات والفاعليات الفنّية برفقة أًصدقائها من الوسط الفني.

كما تحرص الفنانة مي عمر على الظهور بشكل أنيق ومميز دائما، وتميل إلى وضع الماكياج بالألوان البنية التي تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

كما تختار مي عمر أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية تتناسب مع ظهورها.

قصة مي عمر ومحمد سامي

قابلت مي عمر المخرج محمد سامي فى السنة الأولى اثناء الدراسه فى الجامعة الأمريكية، حيث كان يدرس معها فى نفس الجامعة، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010، ورزق بإبنتيهم: (تايا وسيلين).

عودة محمد سامي إلى عالم الإخراج

وزفَّ المخرج المصري الشاب مؤخراً إلى جمهوره ومحبي أعماله الفنية، خبر عودته إلى الوسط من خلال “مسلسل العمدة“، مبينًا أنه سيتعاون فيه مع النجم محمد رمضان خلال موسم رمضان 2023 بعد نجاحهما المدوي في أعمالهما السابقة.

ويأتي استئناف محمد سامي لأعماله بعد عامين من التوقف بـ فعل قرار المجموعة المتحدة للإعلام، التي وجهت بـ مقاطعته وأعماله لمدة عامين على هامش الجدل الذي أثاره بعض نجوم مسلسل “نسل الأغراب” حول كيفية تعامل الأول معهم والتمييز الذي وجدوه والذي جاء لصالح زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، إضافة إلى عجز العمل عن تحقيق الإيرادات المرجوة والتي كانت متوقعة.

أعمال مي عمر

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفنانة مي عمر، حققت مؤخراً نجاحاً جماهيرياً واسعاً بـ دور ” رانيا” الذي قدمته في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاضت بطولته رفقة النجمة روبي ومجموعة من النجوم على رأسهم:” أحمد خالد صلاح، صبا الرافعي، محمد رضوان، نبيل نور الدين”، ويشار إلى أن مسلسل ” رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم واحد” .

وهو بطولة النجوم مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

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