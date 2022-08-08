نتيجة الثانوية العامة … مجاميع النجوم وماذا فعلوا في هذا اليوم قبل سنوات؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - الثانوية العامة هي أصعب مرحلة يمر بها الطلاب في حياتهم، ويكون لديهم رغبة في الحصول على أعلى الدرجات لاستكمال الدراسة الجامعية التي يتمنوها، إليكم فيما يلي أبرز مجاميع النجوم في الثانوية العامة.

عمرو دياب:

نجح الفنان عمرو دياب في الثانوية العامة بمجموع 60% وحصل علي البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون.

ورغم عدم حصوله على مجموع كبير لكنه دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان المصري عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية.

آسر ياسين:

أعلن الفنان آسر ياسين في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن مجموعة في الثانوية العامة، وأكد أنه حصل على نسبة 100 % ودرس الهندسة في الجامعة الأمريكية، وأكد اسر ياسين في لقاء له مع الإعلامية وفاء الكيلاني أن دراسة الهندسة جعلت تفكيره أكثر ناضجا، لكنه فضل دخول عالم الفن وخوض تجربة جديدة في مجال مختلف.

تامر حسني:

وحصل المطرب المصري تامر حسني في الثانوية العامة علي مجموع 73% ودرس في كلية الأعلام جامعة ٦ أكتوبر الخاصة واتجه بعد ذلك إلى الفن و الغناء وأصبح خلال أعوام قليلة أحد أشهر نجوم الغناء العربي.

أحمد حلمي:

أما الفنان أحمد حلمي فقد رسب في الثانوية العامة أكثر من مرة، وكرر التجربة 3 مرات، حيث حصل في السنة الأولى على مجموع 3%، وفي السنة الثانية حصل على 24%، وفي السنة الثالثة حصل على درجة النجاح وهي 50%، ومع ذلك حقق نجاح كبير في عالم الفن وأصبح من أشهر نجوم الكوميديا في عالم الفن.

منى ذكي:

وقالت الفنانة المصرية منى زكي في أحد لقاءاتها التلفزيونية، أنها حصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة ما أهلها للالتحاق بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان، بجامعة القاهرة.

ياسمين صبري:

وكشفت الفنانة ياسمين صبري مجموعها في الثانوية العامة، من خلال استوري حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وردت على أحد المتابعين الذي سألها عن مجموعها، وقالت إنها حصلت على 73%.

الفنانة روبي:

وأعلنت الفنانة المصرية روبي علي حصولها في الثانوية العامة علي مجموع 60 % بقسم الأدبي، و التحقت بكلية الحقوق بجامعة بني سويف ولكن بعد ذلك بدأت دخول عالم الفن من خلال الغناء ثم بدأت في التمثيل.

محمد هنيدي:

وقال الفنان محمد هنيدي في منشور له عبر حسابه على”فيسبوك” “اتذكر جيدا أيام الثانوية العامة .. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو .. كنت واثقًا البته من تفوقي في الامتحانات .. وكان والدي منبهر دائمًا بي .. فبعد كل امتحان .. كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية”.

وأضاف:”فكان يفتخر بي وبذكائي قائلا لاصدقائه (محمد زكي جدا .. ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب) .. في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون انتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد وهو يقول “طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك”.

وانهى هنيدي منشوره قائلا “بعد ساعات أتي الأتصال وإذا بمعتز صديقي قائلا جبتلك النتيجة من الكنترول.. الحق اهرب يا محمد جبت 51% وملحق في العربي”.

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