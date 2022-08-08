شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي: ناس كتير بتتصور معايا باعتباري حنان ترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هلا رشدى، ضيفة في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هلا رشدي خلال الحلقة عن الشبه بينها وبين حنان ترك، وقالت إنها تتواصل مع حنان، وأن بعض الجمهور ومنهم خليجيون التقطوا الصور معها على أنها حنان ترك.

وأضافت أنها تجمعهما نفس روح الانطلاقة والشبه في الشكل بالحجاب، وفي سياق متصل قالت إن والدها يحب أغنية انا ابن مصر وهي الشرارة الاولى لانطلاقتها حيث غنتها مخصوص لوالدها وهي أغنية العسيلي بالاساس وغنتها بشكل رومانسي ونجحت نجاح كبير.

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.



المطربة هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى