شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي: محمد منير سمع صوتي وعجبه إني غنيت بطريقتي وهغني معاه ديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هلا رشدى، ضيفة في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هلا رشدي خلال الحلقة، حيث قالت: "محمد منير من أبسط ما يكون وغنيت له أغنية "قلبي ما يشبهنيش" وقالي الله وسقفلي وعجبه إني غنيت بطريقتي ومن ساعتها حبايب وفي شغل ما بينا جديد هنقدم ديو سوي.

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليّا" في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن أستيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.



المطربة هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى