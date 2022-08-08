شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى: الرجالة بيتعبوا بس الستات قوية multi task والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هلا رشدى، ضيفة في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هلا رشدي خلال الحلقة عن أغنيتها لابنها وكيف توفق بين حياتها العملية والأمومة قائلة: "الأمهات بتقابلنى في الشارع بتعيط بسبب الأغنية وويقولولى أول مرة أسمع اغنية لولد لأن الأغانى كلها للبنات، لكن الرجالة مهدور حقهم شوية".

وأضافت هلا رشدى: "عزيز الشافعى جبار عالمى أنا اديته الفكرة وهو سكت وراح مطلع الخلاصة وأنا حقيقى بشكره لأن مبقاش في سبوع أو عيد ميلاد إلا وتكون الأغنية شغالة فيه، وبجهز عماه أغانى جديدة إن شاء الله".

وعن التوفيق بين عملها وابنها قالت: "بحاول أوفق بين شغلى وابنى وساعات بشتغل وهو مثلا في التمرين أو نايم، ولو عندى شغل بنسقه في التوقيت ده، يعنى بحاول أظبط على قد ما أقدر، وانا مبسوطة انى بشتغل الحاجة اللى بحبها".

وتابعت: "الست مظلومة في ضغوط الحياة، لأنها بقت بتشيل مع الراجل المصاريف، وأنا أعرف ستات بتنزل تخلص إجراءات، والراجل بيروح الشغل وبيرجع ياكل، اه بيتعب لكن الست عليها ضغط أكبر ما بين البيت وشغلها، والست مخلوق قوى ربنا اداها طاقة احتمال الراجل معندهوش الطاقة دى، يعنى إحنا "multi task" متعددين المهام نقدر نعمل كذا حاجة في نفس الوقت".



المطربة هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى