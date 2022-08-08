شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى: جبت أكتر من 100% في الثانوية ودخلت تجارة انجلش واشتغلت مدرسة قبل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هلا رشدى، ضيفة في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هلا رشدي خلال الحلقة عن بداياتها ودراستها قائلة: "كنت عايشة في السعودية وكنت بغني وأنا صغيرة في السفارة المصرية، ورجعت مصر دخلت الكلية ومحاولتش أغنى أو ادخل مسرح الجامعة، وكنت بغنى تسلية مع أصحابى بس على السلم كده، وبعد لما خلصت الجامعة رجعت السعودية واتجوزت واشتغلت مدرسة لفترة".

وأضافت هلا رشدى: "أنا شايفة كل حاجة بتيجى في وقتها ومش ندمانة على الوقت اللى عدى، لأن أنا حاسة إنى اكتشفت صوتى في الفترة اللى قعدت فيها، وبقيت بسمع الجديد بجانب لما كنت بسمع أم كلثوم وعبد الحليم، وده اللى خلانى لما أدخل بقى ليا طريقة غناء معينة بقى الناس لما تسمعنى تعرفنى، ويمكن القعدة اللى خلتنى اكتشف ده، وربنا يضع كل حاجة في وقتها".

وعن نتيجتها في الثانوية العامة قالت هلا رشدى: "أنا عديت الـ100% بالمستوى الرفيع وكان والدى ووالدتى وأختى كلهم طب أسنان وكانوا فاكرنى هادخل طب أسنان وأنا كان نفسى أدخل فنون جميلة فالموضوع كان صعب فقلتلهم هادخل تجارة إنجلش ومعملتش طبعا بيه حاجة وحاليا الفن هو شغلى واللى بتربح منه.

وتابعت هلا رشدى: أنا بشجع أي حد يمشى ورا موهبته حتى لو جايب نتيجة كبيرة، لأن في وجهة نظرى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق داخل كل شخص مصدر رزقه من موهبته، فلو دخل حاجة بيحبها هاينجح ويكسر الدنيا فيها".



المطربة هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى