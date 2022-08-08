شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي عن فترة مرضها: الوجع كان صعب لكنها أجمل فترة في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هلا رشدى، ضيفة في برنامج "من مصر"، للإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هلا رشدي خلال الحلقة عن فترة مرضها قائلة: "الوجع كان صعب وغير محتمل ولكنها كانت أجمل فترة في حياتى، لانها أكتر فترة قرأت فيها، وبقى الذكر ونيسى وبقيت أذاكر أكتر في شغلى، ودايما بيقولوا المبتلى بينزل عليه لطف الناس مش شايفاه".

وأضافت هلا رشدى: "أنا علطول نيمى في مجال الفن انى أدخل البهجة والسرور على قلوب الناس، ووقت ما تعبت والدى هو اللى قالى عايزك تنزلى صورة تخلى الناس تدعيلك، لأن مش بحب الموضوع ده، وهو اتحايل عليا وقالى يمكن دعوة تنجيكى، وقلتلهم وقتها محدش ينزل الصورة غير لما ادخل العمليات مباشرة".

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى، والمسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.



المطربة هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى