ماذ قال هاني رمزي عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان هاني رمزي، إنه يتواصل بشكل مستمر مع النجم الكبير عادل إمام، مشددّا على أنه زعيم الكوميديا في الوطن العربي.

أضاف رمزي، في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" عبر قناة "dmc": "أستاذ عادل كويس جدا جدا، وزي الفل، وهو زعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا، ودايما يسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا".

تابع: "حتى اللحظة دي لما نقعد مع الزعيم بتبقى أحلى قعدة وأحلى ابتسامة، هو يبعث روح الفرح والسعادة والضحك لكل اللي حواليه، ربنا يديله الصحة وهو صحته كويسة جدا الحمد لله".

استكمل: "اسم عادل إمام مش من فراغ، بالنسبة لنا مكانته كبيرة جدا، هو أب روحي لكل جيلنا وللأجيال اللي بعدنا، هو زعيم الكوميديا".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجوم: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل "العائدون" في موسم مسلسلات رمضان 2022، مع النجوم: أمير كرارة، محمود عبد المغني، أمينة خليل، وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.