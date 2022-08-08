حدث بالفن| وفاة والد مطربة ونجل فنان وزوجته يتعرضان لحادث وأول ظهور لـ"توتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ: مايان السيد تروج لمجموعة ملابس صيفية خاصة بها، أول ظهور لـ محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "كلميني شوية عني"، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

مايان السيد تروج لمجموعة ملابس صيفية خاصة بها: كل قطعة فيهم شبهي

أعلنت الفنانة مايان السيد، عن خوضها تجربة تصميم الأزياء، من خلال مجموعة ملابس صيفية خاصة بها. إليكم التفاصيل..

أول ظهور لـ محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عن طرح الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "الدعوة عامة" خلال الفترة المقبلة. إليكم التفاصيل..

رامي جمال يطرح أحدث أغانيه "كلميني شوية عني" (فيديو)

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه الجديدة، والتي تحمل اسم "كلميني شوية عني"، عبر القناة الخاصة لشركة نجوم ريكوردز بموقع "يوتيوب". إليكم التفاصيل..

بعد 11 عاما على رحيله.. حسن الأسمر ينضم لجمعية المؤلفين والملحنين

بمناسبة حلول ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن الأسمر، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، عن قبولها عضوية الفنان الراحل بين أعضاء الجمعية، بعد أن تقدم نجله هاني الأسمر منذ أشهر، بطلب مشمولا بكافة الأوراق والمستندات لقبوله عضوية والده في الجمعية. إليكم التفاصيل..

أميرة أديب: غالبية اللبس اللي بجيبه كان بتاع ناس قبلي.. عشان البيئة

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إن معظم ملابسها مستعملة من قِبل أخريات قبلها. إليكم التفاصيل..

"مسرقتش حد".. محمد قماح يوضح لـ الخليج 365 موقفه من حذف أغنية فارس "عصبي"

قيام إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بحجب أغنية "عصبي" التي طرحها المطرب فارس، بعد ساعات من طرحها، كان السبب في مطاردة الملحن والموزع محمد قماح، الذي وضع لحن الأغنية بالاتهامات، مؤخرا. إليكم التفاصيل..

بعد 32 عاما.. خيري بشارة يفجر مفاجأة عن أحمد زكي في فيلم "كابوريا"

قال المخرج الكبير خيري بشارة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إنه استلهم "حلقة شعر" أحمد زكي في فيلم كابوريا من الملاكمين في الطبقات الشعبية، ونفى أن يكون هناك شخص آخر قد اقترح هذه "القصة". إليكم التفاصيل..

وفاة والد المطربة بوسي

رحل عن عالمنا، صباح الأحد، محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي. إليكم التفاصيل..

"هيجيلي سكتة قلبية".. أميرة أديب: "إزازة الماية بـ250 جنيه بالساحل الشمالي"

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إنها صُدمت من الأسعار في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليا هناك لقضاء عطلتها الصيفية. إليكم التفاصيل..

زوجة كريم الحسيني ونجله يتعرضان لحادث مرعب

كشف الفنان كريم الحسيني عن تعرض زوجته بلسم ونجلهما فجر لحاث وصفه بالمرعب، طالبا من الجمهور الدعاء لهما. إليكم التفاصيل..