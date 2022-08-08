لطيفة على "اليخت" ومايان السيد أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتجول بأحد الشوارع.

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "يخت"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من داخل سيارة فارهة.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.