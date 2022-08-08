ياسمين رئيس جريئة على شاطئ البحر.. والجمهور: "قلبتي على دينا الشربيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة لها.

وظهرت "ياسمين" في الصور بإطلالة جريئة على على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "حب وسلام وسعادة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر"، و"عسولة"، و"قلبتي على دينا الشربيني"، و"أشيك واحدة في مصر"، و"إيه الجمال ده"، وغيرها.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "قمر 14" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، خالد أنور، أحمد مالك، أحمد حاتم، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج هادي الباجوري.