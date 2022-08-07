شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يشارك فى ختام المهرجان القومي للمسرح بالعرض الغنائى "يعيش المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكبير علي الحجار في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 15 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك من خلال العرض الغنائي الاستعراضي "يعيش المسرح" رؤية واخراج عصام السيد.

"يعيش المسرح" أشعار طارق علي، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتصميم استعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وإضاءة ياسر شعلان، وأزياء مروة عودة، والعرض عبارة عن صورة درامية تتناول فعاليات الدورة ال15، واحتفاء وتكريم لك المسرحيين الذين رحلوا خلال العام الأخير.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام ، و يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



