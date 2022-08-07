مايان السيد تروج لمجموعة ملابس صيفية خاصة بها: كل قطعة فيهم شبهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة مايان السيد، عن خوضها تجربة تصميم الأزياء، من خلال مجموعة ملابس صيفية خاصة بها.

ونشرت مايان، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بقالي فترة بشتغل على مشروع مجموعة ملابس خاصة بيا.. متحمسة جدا إني أشاركم التصميمات اللي اشتغلتها واللي كنت مهتمة إن كل قطعة فيهم تكون شبهي وشبهكم.. مستنية أشوف صوركم بالكوليكشن الجديد.. استعدوا".

يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022.

وقام النجوم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، وأحمد عز، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.