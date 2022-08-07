رسائل نجوم الفن لـ محمد عبد الرحمن بعد ظهوره الأول عقب جراحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عن طرح الإعلان التشويقي والبوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الدعوة عامة" خلال الفترة المقبلة.

ونشر "توتا"، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في القلب، وعلّق: "انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمي لفيلم الدعوة عامة قريبًا جدًا".

وحرص مجموعة من الفنانين على توجيه رسائل دعم وتهنئة لـ"توتا"، وبينهم أوس أوس وكتب: "أيوه يا توتي خير بإذن الله"، وعلي ربيع وكتب: "مبروك يا زميلي"، وطارق الإبياري وكتب: "ألف مبروك يا حبيبي"، وإبرام سمير وكتب: "مبروك يا توتا".

كما كتب المخرج أحمد خالد موسى: "ولع الدنيا"، والإعلامية مريم أمين كتبت: "مليون حمدلله على سلامتك"، والإعلامي كريم خطاب كتب: "حمد لله على سلامتك يا حبيبي وإن شاء الله تكسر الدنيا"، وأسماء أبو اليزيد وعمرو وهبة ومؤمن نور وغيرهم.

وكان الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، خضع مؤخرا لعملية قلب مفتوح، في مستشفى دار الفؤاد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها ضمن موسم الرياض بالسعودية، مع النجوم: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبد المغني، أمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.