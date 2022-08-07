أول ظهور لـ محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عن طرح الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "الدعوة عامة" خلال الفترة المقبلة.

ونشر "توتا"، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في القلب.

وعلّق عبد الرحمن، قائلًا: "انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمي لفيلم الدعوة عامة قريبًا جدًا".

وكان الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، خضع مؤخرا لعملية قلب مفتوح، في مستشفى دار الفؤاد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها ضمن موسم الرياض بالسعودية، مع النجوم: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبد المغني، أمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.