برسالة مؤثرة.. رامي رضوان يحيي ذكرى وفاة حماته دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الإعلامي رامي رضوان، الذكرى الأولى لوفاة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توافق اليوم.

ونشر رضوان، صورة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بها هناك".

وأضاف: "اللهم ارحمها واغفر لها وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللـهـم اجزها عن الاحسان إحسانا وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللـهـم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط اقدامها، واسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلي الله عليه وسلم).. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.