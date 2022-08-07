راغب علامة: متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، الاحتلال الإسرائيلي بسبب الضربات الجوية على قطاع غزة.

وكتب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "متى سيتوقف الإجرام الإسرائيلي على الإنسانية وعلى الطفولة؟ فلسطين المحتلة".

وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة، أمس السبت، حيث أعلنت تل أبيب أنها اضطُرت لإطلاق عملية استباقية ضد حركة الجهاد.​

وأفاد مصدر مسئول، بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي.

وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل، اعتبارًا من ساعت 23:30 مساء يوم 7 أغسطس 2022 بتوقيت فلسطين.

وتبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، والعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.