شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال "كلمينى شوية عنى" ثامن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال، أغنية "كلمينى شوية عنى"، ثامن أغنيات البوم "يستاهل بوستين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وألبوم "يستاهل بوستين" ويضم 12 أغنية مثل: "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.