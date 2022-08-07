شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنان الوحيد الذى كانت تسمح له نبيلة السيد بزيارتها أثناء مرضها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قليلات جدًا الكوميديانات في الفن المصري فنكاد نحصرهن في أصابع اليدين، ومن نجمات الكوميديا في السينما والمسرح الفنانة نبيلة السيد التي بدأت التمثيل طفلة مع العظيم نجيب الريحاني في فيلمه الشهير "غزل البنات" فقد كانت نبيلة السيد ضمن تلاميذ وتلميذات فصل الأستاذ حمام، وأطلت أول مرة في السينما المصرية عام 1949، وكان ذلك عن طريق والد زميلتها في المدرسة، الذي كان يعمل في السينما، ويبحث عن بنات صغيرات، لتقديم هذا المشهد مع الأستاذ.

ويتزامن اليوم 7 أغسطس، مع ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد التي قال عنها الريحاني: عفريتة تمثيل ودمها خفيف، ومالا يعرفه الكثيرون أن نبيلة السيد كانت البطلة في مسرحية "العيال كبرت" بدور زينب الأم ، لكنها اعتذرت عن أداء الشخصية قبل التصوير، بسبب مرضها، لتحل مكانها الفنانة كريم مختار.

ورغم أن نبيلة السيد كانت مصابة بالسرطان، فلم يمنعها هذا من المشاركة في أعمال عديدة، آخرهما فيلم "القطار" الذي عُرض قبل وفاتها، ومسلسل "كابتن جودة" وكانت آخر عروضها المسرحية؛ "ابتسامة وراء القضبان " ، ونبيلة السيد لها الكثير من الإفيهات المحفورة في وجدان محبيها ومتابعي السينما والمسرح المصري ومنها مثلا الإفيه الشهير :" عريس يا بوي"، "طخه بس ما تموتوش يا بوي".

تزوجت نبيلة من الملحن حسن نشأت، الذي كان يصغرها بـ15 عامًا، فكان متيما بها، وكان ينتظرها في كواليس مسرحياتها ونشأت بينهما قصة حب ووفاء حتى النهاية ، وعاشت نبيلة السيد، تجربة قاسية مع مرض السرطان الذي حاولت مرارًا وتكرارًا مقاومته باستمرارها في المشاركة في الأعمال الفنية، وكانت ترفض كل الزيارات باستثناء الفنان صلاح السعدني.