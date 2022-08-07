شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز: ظروفى الصحية قد تمنعنى عن المشاركة فى عرض مسرحية "سمك × مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة شاهيناز فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها تستكمل "كورس" علاجها الآن بمنزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية إثر معاناتها من التهاب حاد فى القولون وجدار المعدة، لافتة إلى أنها قد تغيب عن عرض مسرحيتها "سمك × مية" المقرر عرضها فى جمصة الأربعاء المقبل.

وأضافت شاهيناز أن حالتها مازالت غير مستقرة، وتغيبت عن بروفات المسرحية، والقرار الأخير للمخرج هشام إبراهيم سواء بمشاركتى أو استبعادى.



سمك فى مية

ومن المقرر أن يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى "سمك × مية"، يوم الأربعاء 10 أغسطس الجارى، على مسرح مدينة جمصة، من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، بطولة سامح يسرى، وشاهيناز، ومنير مكرم.

وعن العرض يقول النجم سامح يسرى، إنه مزيج شيق وجذاب من المواقف الدرامية والغناء والاستعراض والكوميديا، فى شكل محترم وراقى ومحبب للأسرة المصرية بمختلف أعمارها، ويعبر عن نماذج من الشخصيات بالمجتمع بكل ماتحمله من طيبة وقوة، وماتتعرض له من أحداث ومواقف مختلفة طوال حياتها .

"سمك × مية" يشارك فيه حمدى حفنى، ومحمود فتحي، وشيماء نصار، وفنانى فرقة تحت ١٨ "عماد تيسير، محمد جاد، باسم نور، حسن نوح ، زكى لوجو، محمد فايز، محمد نوفل، أحمد صالح، محمود صلاح"، تأليف وأشعار محمد الطيب، إخراج هشام إبراهيم .