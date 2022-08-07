شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام حسن الأسمر لجمعية المؤلفين والملحنين بمناسبة حلول ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن الأسمر الثانية عشرة اليوم، تعلن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" عن قبولها عضوية الفنان الراحل بين أعضاء الجمعية بعد أن تقدم نجله هاني الأسمر منذ أشهر بطلبا مشمولا بكل الأوراق والمستندات لقبوله عضوية والده في الجمعية.

وكشف الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين إمكانية الموافقة على قبول عضوية فنان متوفي قائلاً: "النشاط الرئيسي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هو تحصيل الحقوق المادية، وفى حال ان كان هناك فنان رحل عن دنيانا قبل الانضمام للجمعية، لديه أعمال فنية تستحق تحصيل حقوق مادية، يحق لورثته ان يتقدموا بعد وفاته بطلب العضوية مشمولا بالأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم".

الفنان حسن الأسمر من مواليد 21 أكتوبر من عام 1959، ورحل عن دنيانا في السابع من شهر أغسطس من عام 2011 أثر أزمة قلبية، وقدم خلال مسيرته مئات الأغنيات التي تركت أثرا فى وجدان المستمع المصري والعربي