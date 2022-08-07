شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها "ننه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "ننه"، وهى من كلمات دوللى شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة، وبهذه الأغنية تعود دوللى إلى عالم الاغانى بعد غياب ما يقرب من عامين حيث أن آخر اعمالها الغنائية كان من خلال أغنية "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم عام 2020.

بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".



دوللى شاهين

يذكر أن آخر أعمال دوللى شاهين فى عالم الدراما كانت مشاركتها فى مسلسل "المماليك"، والذى كان يعد بمثابة العودة لها بعد فترة غياب عن الدراما منذ مشاركتها فى مسلسل "رأس الغول" فى موسم رمضان عام 2016، بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، وتجسد دوللى من خلال المسلسل شخصية "نانى" خبيرة أبراج.

تدور أحداث مسلسل المماليك فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى، ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك" يشارك فى بطولته عدد من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفى ورامى وحيد وبيومى فؤاد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللى شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.