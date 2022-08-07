محمد سيد بشير لـ مي سليم: عملتي اللون ده إزاي.. والفنانة ترد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو جديد لها، من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الفيديو بـ"لوك" جديد، إذ اكتسبت لون "تان" أثناء تواجدها على شاطئ البحر.

وعلق المؤلف محمد سيد بشير على الفيديو، :"عملتي اللون ده إزاي"، ومن جانبها ردت مي سليم: "قاعدة تحت الشمس كل يوم".

ورد بشير: "ده لون جديد ده محدش وصل له قبل كده".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل "بأثر رجعي"، وارك في البطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، صبري عبد المنعم، سعيد صديق، لاشينة لاشين، وعدد من ضيوف الشرف.