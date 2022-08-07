أبرزهن ياسمين عبد العزيز ونرمين الفقي.. 30 صورة لنجمات الفن في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

الكثيرات من نجمات الفن يحرصن على قضاء عطلتهن الصيفية في الساحل الشمالي، حيث يشاركن الجمهور لحظاتهن وأوقاتهن المميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير نعرض لكم هؤلاء النجوم:

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور مرتدية "مايوه"، و"برنيطة" على رأسها أمام البحر، خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، ظهرا فيها على الشاطئ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بملابس جريئة "مايوه" من داخل البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت منة على الصورة: "نعيش في مجتمع لو علموا إنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم".

وأغلقت منة فضالي خاصية "التعليقات" على الصور.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وكتبت الفنانة نرمين الفقي: "الله على جو الساحل البحر عالي بس الجو جميل، عمار يا مصر".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت العاصي في الصور مرتدية "مايوه"، داخل "حمام السباحة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :"قمر، الجميلة، فتاة أحلامي، وحشتيني بجد، أحلى واحدة، القمر اللي بحبها جدا، ملكة القاهرة".

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية "كاش مايوه"، و"برنيطة"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أميرة أديب

تقضي الفنانة أميرة أديب حاليا إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتنشر صورًا لها، تظهر فيها بملابسها الصيفية.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصور بملابس صيفية، أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وعلقت بشرى على الصور: "يوم مبهج على الشاطئ".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شاهين في الفيديو وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية "أنا بعشق البحر"، خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا لها، خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "يخت" وسط البحر.